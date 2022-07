Si bien en una ocasión, LeBron James prefirió no hacer caso a los comentarios que en su contra hacía el turco Enes Kanter Freedom, conocido por ser su peor enemigo en la National Basketball Association (NBA), la situación de Brittney Griner, jugadora WNBA presa en Rusia, volvió a ponerlo en la palestra.

Es que a raíz de los comentarios que emitió el Rey en el podcast The Shop, donde manifestó que "¿Puede sentir que Estados Unidos le ha dado la espalda? Me sentiría así, '¿Me gustaría volver a Estados Unidos?", los cuales tuvo que explicar en Twitter, diciendo que "no tenían la intención de ser una crítica de nuestro precioso país", fueron la oportunidad que esperaba el europeo.

Kanter Freedom, quien desde febrero de este año no juega en la NBA, tras sus comentarios contra LeBron y la relación comercial de la liga con China, utilizó sus redes sociales para referirse a los dichos de James y responderle en su estilo, "invitándolo" a irse del país.

LeBron recibe "palo" de su peor enemigo por caso Griner



"Tú lo llamas dar un paso atrás, nosotros llamamos a esto dar un paso atrás", partió señalando el pivot turco, para luego sostener que "eres libre de dejar a un amigo o incluso puedes irte del país y ofrecerte como voluntario para un intercambio por ella".

Kanter Freedom terminó su interpelación a LeBron indicando que "algunas personas, literalmente, NO tienen idea de cómo es vivir en una dictadura. Sigue tomando tu libertad por sentada", en una declaración que ya da vueltas en la NBA y en redes sociales.