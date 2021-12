En menos de 24 horas Los Angeles Lakers pasó del alivio de la victoria a la tristeza de la derrota. En el juego contra Memphis Grizzlies cayeron por 104 a 99 y el mayor problema del equipo según LeBron James volvió a decir presente. ¿Es Russell Westbrook?

Cuando parecía que los Lakers podían empezar una racha de victorias en la NBA 2021-22 luego de vencer a Houston Rockets el 28 de diciembre con dos triples-dobles de LeBron y Westbrook, llegó otro baldado de agua fría con una derrota que dejó al descubierto el problema más grande que tiene el equipo

Russell Westbrook siempre se vuelve tendencia cada vez que juegan los Lakers y no justamente por las buenas acciones. Russ perdió una volcada con un poco más de dos minutos en el último cuarto frente a Memphis Grizzlies y las críticas no tardaron en llegar.

La inconformidad por el nivel de Westbrook en Los Angeles Lakers es tal que se instaló el rumor que el equipo discute un intercambio bomba para que Russ salga de la franquicia californiana. Sin embargo, LeBron James no lo considera como el principal problema que los lleva a perder.

LeBron James revela el mayor problema de Los Angeles Lakers en la NBA 2021-22

“Hay una diferencia entre pérdidas de balón por descuido y pérdidas de balón de ataque. Tenemos que reducir nuestras pérdidas de balón por descuido, las que simplemente no son forzadas. Tendremos pérdidas de balón en ataque, lo cual está bien. Tenemos muchos atacantes y lo entendemos. Pero, las pérdidas de balón descuidadas, en las que, literalmente, simplemente das la vuelta a la pelota y no hay presión o no hay razón para ello, esas son las que nos meten en problemas”, concluyó LeBron James.