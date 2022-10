Si durante un juego de Los Angeles Lakers en la NBA, LeBron James se entera de una situación no dudaría en abandonar al equipo californiano.

La temporada NBA 2022-23 representará la campaña número 20 de LeBron James en el mejor baloncesto del mundo y tal es el amor y la pasión que tiene ‘El Rey’ por el juego que incluso lo pondría por delante de sus tres hijos, salvó que se dé una situación particular durante un encuentro de Los Angeles Lakers.

Todo parece indicar que LeBron se retiraría en los Lakers tras firmar una extensión de contrato que lo tendría hasta el final de la temporada NBA 2024-25 si decide hacer uso de la opción jugador para esa campaña. Hay compromiso total de James con el equipo de Los Angeles y con la excepción una sola cosa, ‘El Rey’ espera estar en cancha siempre que sea posible.

En el quinto capítulo de la séptima temporada de ‘La Tienda’, programa de LeBron James en el canal de YouTube ‘Uninterrupted’ (Ininterrumpido), a la estrella de Los Angeles Lakers le preguntaron si dejaría el baloncesto de la NBA por sus hijos y la respuesta reveló qué lo haría abandonar un juego del equipo californiano.

“Quiero decir, no tener a Savannah, mientras que Savannah sea el nido, esa es mi dama que me gusta porque es la que pone en orden a los niños. No elegiría a mis hijos para que dejar de jugar a la pelota. Pero detendré la pelota para asegurarme de que mis hijos estén derechos. Así que es un medio cuando se trata de eso”, respondió LeBron en el programa ‘La Tienda’.

Con tres hijos, Bronny, Bryce y Zhuri, LeBron James dejó en claro que, si algo le llega a suceder a su hija menor y está durante un juego de Los Angeles Lakers en la NBA, no dudaría ni un solo instante en tomar una drástica decisión.