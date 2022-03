Las alarmas suenan, la presión incrementa, pero Los Angeles Lakers sigue sin responder. La temporada NBA 2021-22 parece estar destinada al fracaso y sin respuestas en la cancha, los aficionados esperaban explicaciones que les diera una pequeña luz de esperanza. Russell Westbrook hizo todo lo contrario y LeBron James se va a enojar.

Los Lakers cayeron contra Los Angeles Clippers por 132 a 111 puntos en una derrota que rozó el escándalo. La crisis en el equipo de Los Angeles es tal que de los últimos 14 juegos perdieron 11 y suman siete derrotas consecutivas desde que Ty Lue es el entrenador del equipo que no tuvo ni a Kawhi Leonard, ni a Paul George.

Cuando parecía que el descanso por el Juego de Estrellas NBA 2022 le vendría bien tanto a Lakers como a Russell Westbrook sucedió todo lo contrario. Russ promedia por juego 18.1 puntos, 7.7 rebotes, 7.3 asistencias, 3.9 perdidas y una efectividad del 28 por ciento desde la línea de triples.

Mientras que LeBron James manejó un discurso en el que afirmó estar a muerte con Los Angeles Lakers hasta que tengan posibilidades de clasificar a Playoffs, Westbrook sorprendió a todo el mundo de la NBA al revelar las expectativas que tiene en medio de los problemas del equipo californiano.

LeBron se va a enojar: Westbrook reveló sus expectativas en la crisis de Lakers en la NBA

“No tenía expectativas, mira por eso no sabes lo que imaginé. No tenía expectativas, he llegado a todas las situaciones de la misma manera. Los últimos cuatro años he estado en cuatro equipos diferentes, por lo que mi visión de que todo va a estar en paz y crema, eso no es realista. Eso no es vida. Entonces, para mí, entro en cada situación, empiezo desde cero y lo descubro en el camino. No tengo expectativas de cómo funcionarían las cosas, cuántas veces tendré el balón, en qué posición jugaría. Solo trato de encontrar las mejores maneras de ayudar a mis compañeros de equipo”, sostuvo Russell Westbrook.