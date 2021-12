¿El buen hijo vuelve a casa? LeBron James es uno de los pocos jugadores que se salva del irregular nivel de Los Angeles Lakers en la temporada NBA 2021-22 que los tiene con el mismo número de victorias y derrotas (16-16) hasta el juego vs. San Antonio Spurs. Cleveland Cavaliers empieza a estar en horizonte por un motivo bomba.

Ante las pocas posibilidades que muestran los Lakers para ser contendientes al título 2022 un fuerte rumor puso a temblar al equipo de Los Angeles. ¿LeBron James pega la vuelta a los Cavaliers? ¡Boom! La duda la sembró un reportero de la NBA.

Hayden Grove, periodista de Clevelanddotcom, afirmó que LeBron mira los juegos de Cleveland Cavaliers y tiene la certeza que James se comunicará con su agente Rich Paul para hacer un intercambio y volver al equipo con el que debutó en la NBA.

Frente a la posibilidad que LeBron James deje a los Lakers y vuelva a Cleveland Cavaliers, en donde salió campeón en la NBA 2016, Shams Charania, periodista del portal The Athletic, aclaró si es posible intercambio bomba de ‘El Rey’.

Aclaran si LeBron James dejaría a Lakers para volver a Cavaliers en la NBA

“Estoy aquí para informarles, chicos. Eso no es algo real ... Hablé con el agente de LeBron, Rich Paul, y me dijo que hablaron eso y es simplemente ridículo. Totalmente falso. LeBron James no dejará a los Lakers ... LeBron James no se irá a ninguna parte. Hablé con su agente Rich Paul y eso es totalmente falso”, afirmó Shams Charania.