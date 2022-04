LeBron no lo puede creer: DeMar DeRozan reveló la razón por la que no firmó con Los Angeles Lakers

Los Angeles Lakers quedó oficialmente eliminado de la pelea por los Playoffs de la temporada 2021-22 de la National Basketball Association (NBA). Ya no competirán por nada a pesar de que todavía les quedan tres partidos por jugar.

La campaña no puede haber sido más decepcionante para LeBron James y compañía, pues llegaba con expectativas muy altas y como uno de los principales candidatos a ganar el anillo. De eso quedaron a kilómetros de distancia, ya que ni siquiera pudieron probar su suerte en la postemporada.

Ahora, mirando hacia atrás, seguramente que ir por Russell Westbrook en lugar de firmar a DeMar DeRozan en agencia libre se vea como una mala decisión. Pero el ahora jugador de los Chicago Bulls finalmente reveló la razón por la que él decidió no optar por los Lakers

DeMar DeRozan describe el estado de los Lakers

De acuerdo a Ohm Youngmisuk, periodista de ESPN, DeRozan sintió que la franquicia de Los Angeles estaba en "desorden" cuando el escolta estaba tomando su decisión como agente libre. Terminó eligiendo firmar con San Antonio Spurs para ser intercambiado hacia los Bulls.

"Hablé con alguien del entorno de DeRozan. Cuando DeRozan estuvo en L.A., y básicamente estaba en los Lakers. La impresión que me dio su entorno fue que DeRozan sintió que los Lakers estaban en un tipo de desorden. No tenían realmente una visión. No sabían que estaban haciendo", dijo el reportero.