Una gran leyenda de la NBA cree que Anthony Davis no merecía el lugar en el top 75, sino que era para su compañero, Dwight Howard.

Leyenda de la liga enojado con el Top 75 de la NBA: ‘Anthony Davis no es más que Dwight Howard’

Hace ya un par de semanas que la National Basketball Association (NBA) lanzó la lista con los mejores 75 jugadores de su historia (hubo 76 al final), a modo de celebración por la temporada 75° que iniciaba con la de 2021-22. Obviamente, hubo varias ausencias importantes.

Para muchos, e incluido el mismo jugador, Dwight Howard fue una de las más grandes sorpresas en no aparecer en el top 75. El pívot de Los Angeles Lakers tuvo una breve respuesta a dicha decisión de dejarlo fuera, diciendo que fue "una falta de respeto".

Muchos creían que debía entrar por su gran carrera, que incluye ocho selecciones al All-Star, tres premios al jugador defensivo del año y un título de la NBA. Mientras tanto, otro que piensa igual sobre el jugador de 35 años es el miembro del Salón de la Fama Tracy McGrady.

Tracy McGrady apoya a Dwight Howard por sobre Anthony Davis

"¿Me estás intentando decir que si Anthony Davis se retirase ahora, tendría una mejor carrera que Dwight Howard? No hay manera", manifestó el ex basquetbolista a Ashley Nicole Moss de Sports Illustrated. También mencionó que no intenta faltarle el respeto a Davis.

McGrady tiene un punto, ya que si se retirara hoy AD, no tendría más logros que Howard. Pero también es cierto que a Davis le quedan muchos años y seguirá acumulando galardones. Más temprano en la temporada, ambos jugadores se vieron involucrados en una pequeña batalla en el banquillo, pero parece ser agua bajo el puente ya.