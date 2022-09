Y si la vida te premia con la oportunidad de poder asegurar el futuro de la familia, no hay que dudar en tomarla. Esta fue la premisa que llevó a un jugador de la NBA a dejar a Golden State Warriors y Stephen Curry por más de US$26 millones tras ser cortado unos años antes por Los Angeles Lakers.

A pesar de tener el apellido de una leyenda de la NBA, el protagonista de esta historia fue cortado cuatro veces en seis años antes de poder llegar a las Finales y ser campeón con los Warriors en 2022. Uno de estos equipos que no creyó en sus habilidades fueron los Lakers.

Gary Payton II jugó 11 partidos con Los Angeles Lakers en la temporada NBA 2017-18 y tras promediar 3.5 puntos y 2.5 rebotes fue cortado. El base pasó por Washington Wizards hasta ganarse el último lugar en el roster del equipo campeón de Golden State Warriors en 2022.

Con un Juego 5 en las Finales 2022 en el que aportó 15 puntos, Payton II se ganó la aprobación de la afición de los Warriors, pero al finalizar la temporada 2021-22 se convirtió en agente libre y decidió cambiar a Stephen Curry y compañía por un contrato de $26 millones dólares en Portland Trail Blazers. El primer vínculo millonario de Gary en la NBA llegó a los 29 años.

Lakers lo cortó, salió campeón con Warriors y confesó por qué cambió a Curry

“Tuve que aceptar el dinero. Tuve que tomar el entrenador de dinero. No funcionó. Me encantaría volver a Golden State, pero no funcionó. Solo el momento y todo. Solo un trato comercial y solo tenía que aceptar el dinero”, explicó Gary Payton II en el podcast ‘Verdad y baloncesto’ con George Karl sobre por qué prefirió firmar con Portland Trail Blazers en lugar de regresar a Golden State Warriors.