Las cosas no han comenzado de la mejor manera para Los Angeles Lakers en la temporada 2022-23 de la National Basketball Association (NBA), y sus aficionados apuntan como uno de los responsables del mal presente a Russell Westbrook.

Luego de una pretemporada para el olvido, con una victoria y cinco derrotas, en el inicio del certamen fueron apabullados por Golden State Warriors, y este jueves deberán reponerse ante unos reforzados Los Angeles Clippers.

Pese a las críticas al desempeño de los Lakers, y en particular a Westbrook, desde la directiva no tienen planificado realizar movimientos en el plantel, pero no será para lo que resta de NBA, ya que su gerente general Rob Pelinka, se puso un plazo fatal.

Lakers pone fecha clave para realizar traspasos



Según reportó Adrian Wojnarowski, de la cadena ESPN, en la escuadra oro y púrpura esperarán hasta el próximo 24 de noviembre, es decir, para el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, para iniciar conversaciones por intercambios.

El insider explicó que el motivo de esta postura en Lakers es para "conseguir mejores tratos conforme vayan pasando las semanas y se acerque el cierre de mercado", agregando que una de las prioridades para lo que resta de NBA será buscar un traspaso para Westbrook.