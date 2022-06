En la serie documental ‘The Last Dance’, Michael Jordan reveló quién lo convenció de no firmar con Adidas para quedarse con Nike.

Uno de los mejores aliados de Michael Jordan para dejar un legado imborrable en la NBA fue Nike. MJ y la empresa de Estados Unidos construyeron una relación que rompió fronteras geográficas y de idioma para hacer de unas zapatillas un símbolo mundial.

¡Pero esto estuvo a punto de no pasar! Cuando Jordan llegó a la NBA en la temporada 1984-85, la primera opción de Michael era firmar con Adidas. Sin embargo, Nike llegó con una oferta que la empresa alemana no pudo igualar.

Con la premisa que Nike le ofreció una línea de zapatillas exclusivas para Michael Jordan, el acuerdo entre la compañía norteamericana y la leyenda de Chicago Bulls fue tan exitoso que al 2022 la empresa tiene un valor de alrededor $40 mil millones de dólares, mientras que la marca ‘Air Jordan’ tiene un avalúo de US$2 mil millones.

En la serie documental ‘The Last Dance’ (El Último Baile), fue el mismo Michael Jordan quien reveló la persona que lo convenció de subirse en un avión y viajar a escuchar qué le ofrecía Nike para ser su patrocinador en la NBA. Cuando la mamá dice algo, casi siempre tiene la razón.

Jordan reveló quién lo convenció de no firmar con Adidas para quedarse con Nike

“Mi madre dijo: ‘Vas a ir a escuchar. Puede que no te guste, pero vas a ir a escuchar’. Me hizo subir a ese avión e ir a escuchar. ‘Mamá, no quiero escucharlo, sé lo que quiero hacer, no quiero ir a Nike’”, reveló Michael Jordan en la serie 'El Último Baile' antes que llegara el argumento final de Deloris Jordan para convencerlo. “Le dije: ‘Michael, tienes que darles una oportunidad’”.