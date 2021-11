Si Paul George cree que hay algo mal con el nuevo balón con el que se estuvo jugando la temporada 2021-2022 de la NBA, qué le quedará al resto, porque el jugador de Los Angeles Clippers ha tapado la ausencia de Kawhi Leonard de manera brillante.

Sin el alero, George quedó solo como estrella en la franquicia dirigida por Tyronn Lue y su comienzo de temporada lo hace uno de los candidatos tempraneros al MVP. con 31 años, está segundo en puntos con 28.3 y con 49.2% de efectividad, supera su anterior mejor marca de 46.7% en una temporada.

Sin embargo, el escolta cree que la liga en general ha tenido dificultades para adaptarse a los nuevos balones. Ahora, se juega con pelotas de la marca Wilson, luego de que sea Spalding el balón dominante desde 1983 hasta el año pasado.

Paul George sobre los balones Wilson

"No es que ponga excusas ni nada sobre el balón... pero es una pelota diferente. No tiene el mismo toque o suavidad que tenía la Spalding", dijo PG13 tras la victoria ante Oklahoma City Thunder. "Verás muchos tiros malos. Creo que ya ha habido muchos airballs esta temporada. De nuevo, no es por poner excusas o culpar a la pelota, pero es diferente. No hay secreto, es un balón distinto", declaró, según Mirjam Swanson.

Aunque no se note en él, otros grandes tiradores si han sufrido en este comienzo de campaña, como por ejemplo Damian Lillard, que tiene menos de 30% de efectividad en triples con más de 8 intentos por juego, algo muy raro en uno de los mejores triplistas de la liga.

