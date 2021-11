Definitivamente, el conflicto entre el base australiano Ben Simmons y su actual equipo, Philadelphia 76ers, está tomando un color distinto, y es que ahora están acusando públicamente al equipo de la National Basketball Association (NBA) de forzarlo a volver a jugar prontamente.

Así lo aseguró el representante del jugador, Rich Paul, que en dialogo con Shams Charania, del The Athletic, junto con afirmar que su cliente no está en condiciones, ni físicas ni mentales, para regresar a la actividad, apuntó a la franquicia de Pensilvania de agravar el problema.

"Realmente creo que las multas, la focalización, la publicidad negativa brillaron sobre el tema; eso es muy innecesario y ha fomentado los problemas de salud mental de Ben; o ayudas a Ben o sales y dices que está mintiendo. ¿Cuál es la postura oficial?", afirmó el agente de Simmons.

Ben Simmons apunta contra Philadelphia 76ers



En ese sentido, el empresario advirtió que "en este caso, tenemos que conseguir la ayuda de Ben y no poner las finanzas por encima de la salud mental; entiendo las obligaciones contractuales y me hago responsable en este negocio. Pero si alguien te está diciendo algo, ya no podemos hacer la vista gorda en el mundo de hoy".

"Esto ya no se trata de un intercambio. Se trata de encontrar un lugar donde podamos ayudar a Ben a recuperar su fuerza mental y volver a la cancha. Lo quiero allí, jugando el juego que ama. Quiero a Ben en la cancha, ya sea con el uniforme de los 76ers o cualquier otro uniforme, eso no depende de mí, pero lo quiero en un estado en el que pueda reanudar el juego. Queremos cooperar y queremos que vuelva a trabajar en la cancha", finalizó Rich Paul.

Sin embargo, desde los Sixers desmienten categóricamente forzar la recuperación del australiano, añadiendo que su postura es que "él debe participar en todas las actividades del equipo hasta que haya información de su profesional de salud mental o de Simmons que le impida jugar".