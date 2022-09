El deporte mundial ha perdido a una de sus mejores exponentes, luego que Serena Williams confirmara su retiro del tenis profesional, luego de su derrota en tercera ronda del US Open 2022, recibiendo elogios desde las figuras de otros deportes, uno de ellos LeBron James.

Es que el astro de la National Basketball Association (NBA) fue uno de los millones de telespectadores que en Estados Unidos siguió el encuentro de la ex número uno del planeta ante la joven australiana Ajla Tomljanovic, cayendo en más de tres horas de juego por 5-7, 7-6 (4) y 1-6.

Si luego de su victoria en la etapa anterior del US Open 2022 ya había enviado su reverencia a Serena Williams, imitando el sonido de una cabra (por lo de GOAT), en esta ocasión LeBron se tomó un tiempo para tomar su smartphone y grabar un video en agradecimiento a la exitosa carrera de la tenista.

LeBron se rinde ante Serena Williams tras retiro



"¡Wow!, ¿Por dónde empiezo? En primer lugar, puedo comenzar felicitándote por una carrera increíble. Eres una GOAT (la más grande de todos los tiempos); lo que has hecho por el deporte del tenis, lo que has hecho por las mujeres y lo que has hecho por la categoría de deporte, punto, no tiene precedentes. Ha sido un honor ver tu viaje", partió señalando el Rey.

En la misma línea, LeBron sentenció que "ha sido un honor verte conquistar todos los objetivos que te has propuesto, verte batir récords, verte ser increíble y trascendente, no solo en la cancha de tenis, sino también fuera; solo quiero darte las gracias por ser una inspiración para tantos y nunca ponerte ahí donde no sentías que eras el mejor. Ganar, perder o empatar, no importaba, todos sabíamos que Serena es la mejor".