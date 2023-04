Si bien es un hecho que el francés Victor Wembanyama va a estar presente en el Draft 2023 de la National Basketball Association (NBA), faltaba un trámite importante para que se convirtiera en algo oficial.

El joven valor de 19 años, que actualmente juega en los Metropolitans 92 de la primera división de su país, jugando sus últimos partidos previos a Postemporada, debía manifestar su declaración de interés a la liga.

Algo que sucedió en la presente jornada, cuando Wembanyama conversó con Malika Andrews, de la cadena ESPN, a quien le comunicó que, a partir de este momento, era elegible para el NBA Draft 2023.

OFICIAL: Wembanyama elegible para Draft



"Declararme para el draft... es una locura de la que aún no me doy cuenta", afirmó Wemby, quien agregó que "desde muy joven me di cuenta de que quería jugar en la NBA, pero cada día se hace más realidad. Soy muy afortunado de tener este sueño al alcance de mi mano".

Consultado por ESPN sobre si tiene algún equipo de preferencia que lo elija en NBA Draft 2023, Wembanyama respondió que "no estoy preocupado, no hay una mala organización. Nunca me digo a mí mismo que no me gusta ir allí. Todas las organizaciones son tan cuidadosas con sus jugadores que no hay un destino equivocado".