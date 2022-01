Los rivales les temían y las duelas de la NBA los disfrutaban. Michael Jordan y Scottie Pippen fueron los principales artífices de una de las dinásticas más recodadas en la historia. Chicago Bulls ganó seis títulos en ocho años, pero sus estrellas no era amigos fuera de la cancha.

Una vez terminaba el juego y ganaban, perdían o levantaban un trofeo, Jordan y Pippen no eran más que dos compañeros de trabajo. Esta relación no quedó en buen estado y con la serie documental de Michael, ‘The Last Dance’ (El Último Baile), todo terminó de estallar.

A Scottie Pippen no le gustó cómo lo mostró Michael Jordan frente a todo el mundo y no dudó en salir y atacar a MJ con duras declaraciones. El exjugador de los Bulls llegó a señalar que ‘Air’ arruinó el baloncesto de la NBA.

Cuando parecía que la relación entre Pippen y Jordan no tenía arregló fue el mismo Scottie quien confesó que Michael le pidió disculpas porque incluyó en The Last Dance’ (El Último Baile) cuando Scottie se negó a entrar faltando 1.8 segundos en el Juego 3 de la serie de Playoffs 1994 vs. New York Knicks porque el último tiro se lo asignaron a Toni Kukoc.

Scottie Pippen confiesa por qué Michael Jordan le pidió disculpas

“Le pregunté por qué había permitido que el juego de 1.8 segundos hiciera el corte final en ‘The Last Dance’. No dijo mucho más que disculparse y reconocer que si fuera él también estaría molesto. No presioné más. Sabía que no serviría de nada”, le reveló a Scottie Pippen a Sports Casting.