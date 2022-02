New Orleans Pelicans enfrentará a Miami Heat para disputar un juego correspondiente a la temporada regular de la NBA. Entérate todos los detalles del partido: pronóstico, horario, streaming, canales de TV y formaciones.

New Orleans Pelicans vs Miami Heat: Pronósticos, streaming, canal de TV, formaciones, fecha y horario | NBA

New Orleans Pelicans se medirá ante Miami Heat en el Smoothie King Center este jueves 10 de febrero del 2022 para disputar un encuentro correspondiente a la temporada regular de la NBA 2021-22. Entérate todos los detalles del choque: pronóstico, formaciones, fecha, hora, streaming y canales de TV.

El conjunto comandado por Willie Green inicio la campaña con un récord de 22 triunfos y 32 derrotas, ubicándose 10° en la Conferencia Oeste. El último encuentro que disputaron fue el martes 8 de febrero ante Houston Rockets (15-39) en el Smoothie King Center, donde se impusieron por 110 a 97. Brandon Ingram aportó 26 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias, mientras que Jaxson Hayes sumó 14 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias.

Por otra parte, el equipo dirigido por Erik Spoelstra comenzó la temporada con un récord de 35 victorias y 20 caídas, posicionándose 1° en la Conferencia Este. El último duelo que jugaron fue el lunes 7 de febrero ante Washington Wizards (24-29) en el Capital One Arena, donde ganaron por 121 a 100. Bam Adebayo aportó 21 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias, mientras que Jimmy Butler sumó 19 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias.

+ Facundo Campazzo recibió la peor noticia al cierre de la fecha límite de intercambios.

New Orleans Pelicans vs Miami Heat: ¿Cómo serán las alineaciones?

New Orleans Pelicans:

PG: Devonte' Graham.

SG: CJ McCollum (en duda).

SF: Brandon Ingram.

PF: Herbert Jones.

C: Jonas Valanciunas.

Miami Heat:

PG: Kyle Lowry.

SG: Duncan Robinson.

SF: Jimmy Butler.

PF: PJ Tucker.

C: Bam Adebayo.

New Orleans Pelicans vs Miami Heat: ¿A qué hora ver la NBA?

Este encuentro se llevará a cabo este jueves 10 de febrero del 2022 en el Smoothie King Center a partir de las 19:30 hs (ET), 18:30 hs (CT), 17:30 hs (MT) y 16:30 hs (PT) de los Estados Unidos.

Día: Jueves 10 de febrero del 2022.

Hora en Estados Unidos: 19:30 hs (ET), 18:30 hs (CT), 17:30 hs (MT) y 16:30 hs (PT).

Lugar: Smoothie King Center.

Horario en el resto de países:

España: 01:30 horas.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 21:30 horas.

Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana: 20:30 horas.

Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 19:30 horas.

México, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 18:30 horas.

New Orleans Pelicans vs Miami Heat: ¿Cómo ver en vivo la NBA?

Este partido de la temporada regular de la NBA entre New Orleans Pelicans y Miami Heat será transmitido en Estados Unidos a través deBally Sports Sun, Fox Sports Sun, Bally Sports New Orleans y Fox Sports New Orleans. Por otra parte, en todo el mundo ONLINE mediante NBA League Pass. Además, en Latinoamérica va por Star+.

+ NBA: Cómo ver todos los partidos de la temporada regular EN VIVO ONLINE.

New Orleans Pelicans vs Miami Heat: ¿Cuáles son los pronósticos?

Las casas de apuestas de Estados Unidos (FanDuel) dan como favorito para quedarse con el triunfo a Miami Heat, ya que cuenta con una cuota de -184. Por otro lado, la victoria de New Orleans Pelicans tiene una cuota de +154.

Resultado Cuota New Orleans Pelicans +154 Miami Heat -184

+ Stephen Curry habla sobre Warriors en posible escenario de intercambios.

+ LeBron James le dio la bendición: El nuevo Big-3 que formó Brooklyn Nets.

+ BOMBA NBA: James Harden a 76ers; Ben Simmons a Nets.