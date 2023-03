Golden State Warriors venció a New Orleans Pelicans en la NBA 2023 con una jugada imposible de Stephen Curry que hizo reaccionar al entrenador Steve Kerr. ¡Video!

Una nueva función del show de Stephen Curry en la NBA. Al término de la primera mitad del partido entre Golden State Warriors vs. New Orleans Pelicans pocos creían en la remontada. Y cómo no. Los Dubs llegaron a perder hasta por 20 puntos, pero ‘El Chef’ apareció en todo su esplendor y Steve Kerr reaccionó.

Los Warriors pasaron de anotar 46 puntos en el primer tiempo a reportarse con 74 unidades en la segunda mitad del partido para protagonizar su segunda mayor remontada en la temporada NBA 2022-23. El triunfo por 120 a 109 del 28 de marzo de 2023 solo es superado por el regreso tras ir perdiendo por 23 puntos contra Portland Trail Blazers el 28 de febrero.

¿La gran figura? Stephen Curry con 39 puntos, 8 rebotes, el mismo número de asistencias y triples anotados, 3 robos y una jugada en el momento clutch del partido que hizo reaccionar al entrenador Steve Kerr. El DT de Golden State Warriors no podía creer lo que hizo ‘El Chef’ contra New Orleans Pelicans.

“Tenemos un espíritu competitivo inigualable. Y ha sido así durante una década”, le dijo Curry al canal NBC Sports (Deportes) luego de la épica remontada de los Warriors frente a un equipo de Pelicans que tuvo en Brandon Ingram su jugador más destacado con 26 puntos. El próximo partido para volver a ver el espectáculo de Steph será el viernes 31 de marzo contra San Antonio Spurs a las 22:00 ET. Por ahora, a disfrutar de la gran jugada de ‘El Chef’.

Video: La reacción de Kerr a la jugada imposible de Curry en la NBA 2023

Al mejor estilo de la jugada de Luka Doncic que hizo reaccionar a LeBron James, Stephen Curry quedó encerrado en la esquina de la cancha frente a la marca de C.J. McCollum. ¿Se perdió la posesión? ¡No! La estrella de Golden State Warriors hizo lo imposible y lanzó un pase hasta el otro extremo para que Klay Thompson anotara un triple, sentenciara el triunfo contra New Orleand Pelicans e hiciera reaccionar a Steve Kerr. ¡Video!