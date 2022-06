A Draymond Green le preguntaron cuáles equipos serán una amenaza para Golden State Warriors en la Conferencia Oeste de la NBA 2022-23 y no incluyó a Los Angeles Lakers de LeBron James.

No está Lakers de LeBron: Los equipos que son amenaza para Warriors en la NBA 2022-23 según Green

La premisa está más que clara: ¡Van a ganar tres de los próximos cuatro campeonatos! Así lo hizo saber Draymond Green sobre las aspiraciones que tiene Golden State Warriors tras ser campeón en la NBA 2022. ¿Alguien puede detenerlos?

En la última década de la NBA, la Conferencia Oeste ha sido la más competitiva y con un equipo de los Warrriors que viene de salir campeón y tiene jóvenes promesas como Jordan Poole, Jonathan Kuminga, James Wiseman y Moses Moody, tan solo tres equipos representan una amenaza para Golden State según Draymond Green.

Green hizo una colaboración entre su podcast y el del exjugador de la NBA J.J. Reddick. ¡Entregaron títulos por doquier! Cuando a Draymond le preguntaron cuáles serían los equipos amenaza para Golden State Warriors en la Conferencia Oeste de la temporada 2022-23 dio a tres franquicias y no incluyó a Los Angeles Lakers de LeBron James y compañía.

“Memphis Grizzlies es una amenaza, pero no un problema, porque son jóvenes y talentosos. Los Clippers tienen a Ty Lue, quien argumento que es uno de los mejores entrenadores de la NBA, también tienen grandes jugadores como Kawhi Leonard y Paul George más los jugadores con los que los están rodeando: Robert Covington, Norman Powell. Ya tenían a Marcus Morris y a Reggie Jackson. Son una verdadera amenaza y un problema, pero más allá de eso…”, afirmó Draymond Green.

Los equipos que son amenaza para Warriors según Draymond Green

La convicción empezaba a dejar sin candidatos a Draymond Green para agregar algún equipo más que será una amenaza para Golden State Warriors campeón hasta que le acordaron de Dallas Mavericks: “Es una amenaza. Tienen uno de los mejores jugadores (Luka Doncic) y como a nosotros nos pasó, cuando tienes al mejor jugador en la serie que estás jugando, tus probabilidades de ganar van a lo más alto”, concluyó Draymond Green en el podcast ‘The Old Man & The Three' (El viejo y Los Tres).