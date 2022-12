Considerado como el arquitecto de cuatro títulos en la NBA, una pieza clave de Golden State Warriors no ha renovado y Stephen Curry la podría perder al final de la temporada.

No ha renovado: La pieza clave que Golden State Warriors y Stephen Curry pueden perder

Cuando la casa está en orden desde la cabeza, los buenos resultados tarde que temprano van a llegar. Golden State Warriors ha sido el equipo más dominante en la era moderna de la NBA con cuatro títulos en ocho años, pero… El arquitecto de estos campeonatos no ha renovado con los Dubs y Stephen Curry lo podrían perder al final de la temporada 2022-23.

¡Oh, oh! Cuando muy pocos creían en ellos, él protagonista de esta historia apostó por la continuidad de Klay Thompson, Draymond Green y Stephen Curry. Ahí no paró la buena gestión. Hasta se animó a ir por Kevin Durant y mal no le fue porque al formar uno de los equipos más temibles llegaron dos títulos más para el equipo de Golden State.

Luego de las renovaciones de Andrew Wiggins y Jordan Poole hasta el final de la temporada 2026-27, el mundo de Golden State Warriors está pendiente de la decisión que tomará Draymond Green sobre la opción jugador por más de US$27.5 millones para continuar una temporada más junto a Curry y compañía. Sin embargo, hay una pieza clave de los Dubs que debe definir su futuro antes de lo esperado.

Considerado como el “arquitecto de cuatro campeonatos en los últimos ocho años” según Adrian Wojnarowski, de ESPN, Bob Myers, el gerente general de los Warriors, está en el equipo desde 2011 y desde que fue promovido en 2012 como GM, la pieza clave de Golden State fue elegido dos veces (2015 y 2017) como Ejecutivo del Año en la NBA.

De acuerdo a la información publicada por Adrian Wojnarowski, las conversaciones sobre un nuevo contrato para Bob Myers parecen estar en pausa a pesar que el contrato del gerente general y presidente de operaciones de Golden State Warriors termina a finales de junio del 2023. Mientras que Myers sostuvo que “todo mi enfoque está en la temporada y el equipo”, Joe Lacob, dueño de los Dubs afirmó que “amamos a Bob y esperamos que esté aquí por mucho tiempo”.