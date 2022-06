La National Basketball Association (NBA) está en su etapa definitoria durante el comienzo del mes de junio, con Golden State Warriors y Boston Celtics jugándose su posibilidad de agregar otro Trofeo Larry O´Brien a sus vitrinas.

Pero eso no quiere decir que el resto de las franquicias no tengan movimientos, y en particular con Portland Trail Blazers, parece estar aproximándose una venta para el equipo donde brilla Damian Lilliard, según los últimos reportes de ESPN.

Phil Knight, fundador y actual líder de la marca deportiva Nike, y Alan Smolinisky, una de los dueños de Los Angeles Dodgers, una de las franquicias más condecoradas de la historia de la Major League Baseball (MLB), hicieron una oferta cerca del valor y parece que los Blazers podrían cambiar de propietarios.

Portland Trail Blazers podría estar a la venta

Knight y Smolinisky han estado en conversaciones con el Paul Allen Trust, actuales dueños de la franquicia, para poder adquirirla. Aunque emisarios de los Blazers han aclarado que Portland no está a la venta, ambos empresarios no pierden las esperanzas.

El valor de los Blazers, según Forbes, está en US$2 billones, y las fuentes han indicado que la oferta de los multimillonarios por el equipo ronda esa cifra. A pesar de lo expresado por los actuales propietarios, se cree que la guerra de ofertas continuará en estos meses.