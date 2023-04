Stephen Curry anotó la daga en el Juego 5 Golden State Warriors vs. Sacramento Kings de Playoffs 2023, pero la NBA habló sobre esta jugada polémica.

Golden State Warriors pasó de estar 0 – 2 abajo en el marcador contra Sacramento Kings en la serie de los Playoffs 2023 a tener dos oportunidades para clasificar a las semifinales en un Juego 6, viernes 28 de abril a las 20:00 ET, o 7 si es necesario. Uno de los responsables de la remontada es Stephen Curry con una jugada polémica. La NBA ya habló al respecto.

Luego de llegar a tener la mayor diferencia en el partido con 12 puntos durante el último cuarto, Warriors empezó a sufrir en el Juego 5 con una sola unidad de ventaja. Así que nadie mejor que Curry para cerrar la victoria con una daga que compararon con el mismísimo Sky-Hook de Kareem Abdul-Jabbar, pero...

¡Un momento! La NBA tiene algo que decir sobre la polémica jugada de Stephen Curry contra Sacramento Kings. El marcador estaba 119 a 114 a favor de Golden State Warriors y ‘El Chef’ empezó a conducir el balón de un lado a otro a 29.1 segundos del final de la contienda.

Luego de ir y venir y tras un par de dribles, Curry llegó al poste bajo y con un gancho anotó la daga de la victoria de Warriors contra los Kings en el quinto partido. Sin embargo, los árbitros omitieron un cobro y la NBA lo ratificó en el reporte de los últimos dos minutos de juego.

Lo que dijo la NBA de la jugada polémica de Curry contra Kings en Playoffs

Mientras que Stephen Curry sostuvo que lo que pensaba antes de la daga en la victoria de Golden State Warriors del 26 de abril de 2023 era “no lo pierdas (el balón), no lo pierdas, no lo pierdas”, la NBA afirmó que “Curry (GSW) lleva su mano debajo de la pelota y la fija a su cuerpo antes de reanudar su regate”. Palabras más, palabras menos, la liga ratificó una jugada incorrecta que no cobraron los árbitros.