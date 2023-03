La temporada en la que les deparaban un nivel que los hiciera contendientes a repetir el título de la NBA los tiene en un grado alto de urgencia por clasificar a Playoffs. Pero la solución para que Golden State Warriors y Stephen Curry vuelvan a ser campeones llegó de la mano de Paul Pierce, Kevin Garnett y Andrew Wiggins.

¿Lo malo? No se sabe si Wiggins vuelva a jugar en la temporada 2022-23. Los Warriors pelean por afianzarse en las posiciones que dan clasificación directa a los Playoffs mientras que se le siguen cayendo soldados a Curry y compañía. Uno de ellos es al que Pierce y Garnett consideran como la clave para volver a las Finales NBA.

Luego de confirmarse la gravedad de la lesión de Andre Iguodala que lo saca del final de la temporada regular 2022-23, Andrew Wiggins, estrella de Golden State Warriors, sigue fuera de las canchas por motivos familiares y tal fue su importancia en el título de la NBA 2022 que Paul Pierce lo considera como ese jugador clave si Stephen Curry quiere volver a ser campeón.

“Porque cuando tienes una máquina bien engrasada, necesitas todas las piezas para eso. No puedes tener un par de tornillos que faltan y pensar que va a funcionar como lo ha estado haciendo. Tienes que tener todas las piezas juntas, especialmente cuando eres el perseguido. Si no tienen esa pieza clave, no los veo llegar a las finales”, le dijo Pierce a Kevin Garnett en el podcast ShowTime Basketball (Baloncesto ShowTime).

Pierce dio el nombre del jugador que Curry necesita para volver a ser campeón

Andrew Wiggins no juega desde el 13 de febrero de 2023 por motivos personales y en su ausencia, Golden State Warriors llegó a tener una racha de once derrotas consecutivas en condición de visitante. En el caso que el compañero estelar de Stephen Curry no vuelva a jugar en la temporada 2022-23, ni en los NBA Playoffs 2023, el destino está más que claro según Paul Pierce.