La tensión subía, no podían ni verse y cada balón que disputaban lo peleaban como si fuera el último que fueran a tocar. LeBron James y Paul Pierce protagonizaron una de las rivales más duras en la era moderna de la NBA. ¡Se reveló cuál fue el origen!

Desde 2007 empezaron a sacarse chispas. Pierce y Boston Celtics eliminaron a los Cleveland Cavaliers de LeBron James y compañía en dos ocasiones durante los Playoffs de 2008 y 2010. ¿El resultado de las derrotas? ‘El Rey’ cambió de equipo y firmó para Miami Heat.

Todo conflicto tiene un origen, pero en el caso de la rivalidad Paul Pierce vs. LeBron James, el enfrentamiento empezó de una manera bastante particular. En un juego de pretemporada en la NBA 2003-04, PP escupió a la banca de los Cavaliers y de ahí en más ‘El Rey’ lo tuvo entre ojos.

Pierce era analista de ESPN en 2020 y en el programa ‘NBA Countdown’ (Cuenta Regresiva) fue el encargado de revelar cómo empezó una rivalidad con LeBron James que los tuvo a punto de irse a los golpes en 2004 según Brian Windhorst. Fue una relación de 12 años de mala sangre agregó Bill Simmons, del portal The Ringer (El Timbre).

Paul Pierce reveló cómo empezó el enfrentamiento con LeBron James

“Sabes, lo loco fue que fue un juego de pretemporada, eso no significó nada. No sé, yo y LeBron yendo y viniendo, el banco está gritando algo. Y miro hacia el banco y digo: ‘Es por eso que están todos en el banco’ o algo así, y les escupo. Y no estoy seguro de haber golpeado a alguien o no, pero escupo en esa dirección. Y luego simplemente, los ánimos se encendieron, lo siguiente que sabes es que estábamos en el pasillo, estaba a punto de desplomarse. Eso es algo así como la base de todo”, reveló Paul Pierce sobre el origen de la rivalidad con LeBron James.