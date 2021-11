Cada vez que se encontraban en las duelas de la NBA no se podían ni ver, se sacaban chispas y hacían de un juego normal una batalla memorable. La rivalidad entre Paul Pierce y LeBron James tiene un nuevo capítulo y Los Angeles Lakers es el principal protagonista.

La batalla deportiva entre Pierce y LeBron se remonta a 2007 cuando ambas leyendas vivientes jugaban en la Conferencia Este. En 2008 y 2010, Boston Celtics eliminó en Playoffs a los Cleveland Cavliers de James y compañía. ‘El Rey’ quedó con sangre en el ojo.

Según Brian Windhorst, de ESPN, LeBron James y Paul Pierce casi se van a los golpes en 2004. Un ejemplo más que las leyendas de la NBA tuvieron 12 años de una relación muy picante, que tuvo un nuevo capítulo en la temporada NBA 2021-22.

Mientras que LeBron estaba en cancha y veía cómo Los Angeles Lakers perdía de manera vehemente con Boston Celtics por 130 a 108 puntos, Pierce era uno de los asistentes al estadio TD Garden y luego de un certero análisis se tomó venganza de James y los Lakers con una dura crítica.

Paul Pierce toma venganza de LeBron James y acaba a Los Angeles Lakers

“Se ven mal ahora mismo. No sé si pueden mantenerse saludables (...) No creo que tengan ninguna posibilidad. La forma en que jugaban sin LeBron a su edad. LeBron no puede jugar 40 minutos como puede y pasar la temporada regular. Si le está pidiendo que continúe haciendo eso y que llegue a los Playoffs y los lleve, no sé si eso es posible hasta el final. Este equipo tal como está construido no puede ganar un campeonato”, afirmó Paul Pierce sobre el nivel de Los Angeles Lakers.