Ya es un hecho. El empresario Robert Sarver comunicó que ha iniciado la venta de su propiedad de Phoenix Suns, a una semana de que la National Basketball Association (NBA) le suspendiera por un año, a raíz de acciones racistas, misóginas y sexistas contra los trabajadores de la franquicia.

"Esperaba que la suspensión me diese tiempo para centrarme, mejorar y eliminar controversias personales; pero visto el clima que se ha generado, creo que esto ya no es posible, por ello me dispongo a buscar compradores para los Suns y las Mercury", informó el ahora ex dueño en un comunicado.

Con la noticia fresca, casi de manera inmediata comenzaron a aparecer en escena los primeros interesados en adquirir la franquicia NBA, que en 2004 fue adquirida por Sarver en $180 millones de dólares, y que según la última entrega de la revista Forbes, el valor de mercado de Suns aumentó hasta los $1,800 millones.

Los principales candidatos para comprar Phoenix Suns



La información fue presentada por Ramona Shelburne, de la cadena ESPN, y señala que Larry Ellison, ex director ejecutivo de Oracle; Laurene Jobs, viuda del ex director ejecutivo de Apple, Steve Jobs, y propietaria minoritaria de Washington Wizards; y Bob Iger, ex director ejecutivo de Disney, son algunos de los potenciales compradores.

Sin embargo, la periodista asegura que el principal interesado en comprar los Suns es nada menos que Jeff Bezos, fundador, gerente general, ex presidente y CEO de Amazon, uno de los hombres más ricos del mundo, con una fortuna avaluada en $136 billones de dólares. ¿Lo aceptarán en la NBA?