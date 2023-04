Stephen Curry es una de las estrellas de Golden State Warriors y de la NBA. Al ser un jugador tan reconocido, cuenta con varios apodos, pero hay uno que llama la atención y es "Chef Curry".

Sorprende que el base tenga este sobrenombre ya que su esposa, Ayesha Curry, es una reconocida chef y también ha protagonizado distintos programas de cocina. Por lo que surge la duda de dónde proviene el apodo de Steph Curry.

¿Por qué apodan "Chef Curry" a Stephen Curry?

El apodo "Chef Curry" de Stephen Curry surgió por una canción del rapero Drake, la cuál es "0 to 100 / The Catch Up". Es que en una parte de letra dice:

"I been Steph Curry with the shot, been cookin' with the sauce, Chef Curry with the pot, boy 360 with the wrist, boy".

"He sido Steph Curry con el tiro, he estado cocinando con la salsa, Chef Curry con la olla, chico 360 con la muñeca, chico".

La canción del rapero Drake de la cuál surgió el apodo "Chef Curry"