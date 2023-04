Entérate en esta nota el motivo por el cual Damian Lillard no jugará hoy en Portland Trail Blazers ante Memphis Grizzlies por la NBA.

¿Por qué no juega Damian Lillard hoy en Portland Trail Blazers vs Memphis Grizzlies por la NBA?

Portland Trail Blazers jugará ante Memphis Grizzlies por la NBA en el FedEx Forum, HOY, martes 4 de abril. Para este duelo, en el conjunto visitante no estará disponible Damian Lillard.

"Dame Time" es la estrella de la franquicia desde hace años, sin embargo no juega en los Trail Blazers desde hace 3 partidos. Hoy tampoco lo hará, y a continuación te contamos el motivo.

Damian Lillard no juega hoy en Portland Trail Blazers ante Memphis Grizzlies por decisión de la franquicia. Ya con el equipo prácticamente sin chances de clasificar al Play In, el base no disputará más partidos y será preservado.