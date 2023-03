Entérate el motivo por el cuál Damian Lillard no jugará hoy en Portland Trail Blazers ante Sacramento Kings por la NBA.

Portland Trail Blazers enfrentrá a Sacramento Kings en el Moda Center por la NBA, HOY, miércoles 29 de marzo. Para este encuentro, el equipo local no tendrá disponible a su estrella, Damian Lillard.

El base es el mejor jugador de los Blazers y en la actual temporada regular promedia 32.2 puntos, 4.8 rebotes y 7.3 asistencia por juego. Pero no jugará ante los Kings, y aquí te contamos el motivo.

Damian Lillard no juega hoy en Portland Trail Blazers ante Sacramento Kings, debido a una lesión en el gemelo, y también al no tener prácticamente chances de clasificar a los Playoffs. "Dame Time" no jugará más por el resto de la temporada, y su futuro en la franquicia ya se empieza a poner en duda.