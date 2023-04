Damian Lillard no estará disponible hoy en Portland Trail Blazers para enfrentar a San Antonio Spurs, y aquí te contamos el motivo.

¿Por qué no juega Damian Lillard hoy en Portland Trail Blazers vs San Antonio Spurs por la NBA?

Portland Trail Blazers enfrentará a San Antonio Spurs por la NBA en el Moody Center, HOY, jueves 6 de abril. Para este duelo, el conjunto de Oregon no tendrá disponible a Damian Lillard.

El base es la estrella del equipo y es el jugador más determinante para los entrenados por Chauncey Billups. Pero no podrá jugar el encuentro de hoy ante los Spurs, y a continuación te contamos el motivo.

Damian Lillard no juega hoy en Portland Trail Blazers ante San Antonio Spurs por decisión de la franquicia. Al estar sin chances de clasificación para la postemporada, decidieron no arriesgar a su estrella y que no juegue más por lo que resta de temporada.