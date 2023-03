Entérate en esta nota el motivo por el cuál Mo Bamba no podrá jugar hoy en Los Angeles Lakers ante Toronto Raptors por la NBA.

¿Por qué no juega Mo Bamba hoy en Los Angeles Lakers vs Toronto Raptors por la NBA?

Los Angeles Lakers se medirán ante Toronto Raptors por la NBA en el Crypto.com Arena, HOY, viernes 10 de marzo. Para este encuentro el conjunto angelino no podrá contar con Mo Bamba.

El pívot pese a haber arribado hace poco a la franquicia, generó grandes expectativas. Pero ya se ha perdido varios partidos, y hoy tampoco estará disponible, por lo que a continuación te contamos el motivo de su ausencia.

Mo Bamba no juega hoy en Los Angeles Lakers ante Toronto Raptors porque se encuentra lesionado. El ex jugador de Orlando Magic se está recuperando de un esguince de tobillo, y no sumará minutos.