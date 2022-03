Es evidente que su relación perduró tras separarse. Bradley Beal decidió salir y defender a Russell Westbrook tras la lluvia de críticas que ha recibido en la temporada actual de la National Basketball Association (NBA) por su nivel de juego con Los Angeles Lakers.

Russ llegó a la franquicia de LeBron James y compañía este verano tras un intercambio que lo sacó de Washington Wizards por un paquete de jugadores. Lo que parecía ser el comienzo de un gran trío con James y Anthony Davis, se convirtió en una campaña terrorífica.

Es cierto, el nivel de Westbrook ha sido de lo peor de una franquicia que se encuentra décima en la Conferencia Oeste. Sin embargo, los fans y medios han ido muy lejos y el jugador incluso salió a decir que no quería que su familia vaya a sus juegos para que no escuchen los insultos.

Bradley Beal sobre Russell Westbrook

Beal habló en el Podcast de Draymond Green y ante la pregunta del jugador de los Warriors sobre The Brodie, el escolta no se guardó nada. "Esa mierda me molesta, no te voy a mentir. Me frustra realmente. Especialmente al ser alguien con quien jugué", comenzó.

"La falta de respeto. Esa mierda debe parar, hermano. Tiene que parar porque actuamos como si no fuese un Salón de la Fama. Russ jugará baloncesto ganador. Irá a agarrar rebotes, Russ hará asistencias, Russ tomará ventaja como pueda. Y jugará a 100 millas por hora, jugará duro", concluyó la estrella, que será agente libre en 2023.