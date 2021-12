No tuvo que tener una bola de cristal, ni mucho menos ser adivino. La grandeza que le da a Ray Allen ser catalogado como uno de los mejores tripleros de la historia fue un argumento más que suficiente para predecir que Stephen Curry rompería su récord de triples en la NBA.

Bueno Ray, tampoco era tan difícil porque a Curry solo le faltaban dos triples para superarlo cuando Allen le envió un mensaje a Stephen con predicción abordo. Lo importante es la intención y la importancia de las palabras, ya que la estrella de Golden State Warriors más temprano que tarde tendría una cita con la historia.

Cuando el primer pie de Stephen Curry cruza la mitad de la cancha, los rivales saben que pueden encestar un tiro imposible. ‘El Chef’ es una amenaza de show y espectáculo y Ray Allen no tuvo problema en aceptarlo a pesar que perdió el récord con Steph.

Con 2.973 triples anotados en 18 temporadas NBA, Ray Allen es una palabra más que autorizado para hablar de triples y, aunque no eligió a Curry como el mejor tirador de tres puntos de la historia, si tuvo una predicción con palabras emotivas para el momento en el que Stephen se convertiría en el máximo triplero de la historia.

La predicción de Ray Allen sobre el récord que le quitó Stephen Curry en la NBA

“Al recordar el día en que pasé a Reggie Miller para ser el líder de todos los tiempos en la NBA en triples, tuve la oportunidad no solo de compartir esa etapa con mis compañeros de equipo y el gran Reggie Miller, sino que también tuve la oportunidad para compartirlo con el gran Kobe Bryant. Recordaré esa noche para siempre y esta noche será tan memorable para Stephen Curry como él me pasa en la lista y ¡oh, qué noche será! Todo lo que les pido es si pueden guardarme un asiento, por favor, ¡Spike (famoso hincha de New York Knicks) no devolvió mis llamadas!”, afirmó Ray Allen.