Una semana y media resta para que finalice la temporada regular de la National Basketball Association (NBA), donde se vive una descarnada lucha por un lugar en los Playoffs, específicamente en la Conferencia Oeste.

Hasta el momento, sólo hay tres equipos clasificados a la Postemporada, como son Denver Nuggets, Memphis Grizzlies y Sacramento Kings, más otros dos eliminados, como San Antonio Spurs y Houston Rockets.

Hay hasta 10 franquicias que están en la pelea por los cupos restantes a Playoffs, y también al Play-In, entre ellos Golden State Warriors de Stephen Curry, y Minnesota Timberwolves, cuyo pivot francés Rudy Gobert, lanzó una durísima acusación en contra de la NBA.

Gobert acusa a NBA de "ayudar" a Warriors



Luego de la derrota de su equipo ante Phoenix Suns, por 100-107, el jugador europeo afirmó, en diálogo con el diario Star Tribune, que la competición le está "dando una mano" al cuadro de San Francisco, y otros equipos, para meterse en la Postemporada, en desmedro de su escuadra.

"Es una mierda. No es justo. Realmente no es justo. He estado en esta liga durante 10 años y trato de dar siempre el beneficio de la duda, pero es difícil para mí pensar que no están tratando de ayudar a los Suns a ganar. Es difícil para mí pensar que no trataron de ayudar a los Warriors a ganar, o a los Sacramento Kings. Es tan obvio. Como jugador de baloncesto que ha estado en esta liga durante tanto tiempo, es una falta de respeto", afirmó Gobert.