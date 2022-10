Golden State Warriors se la jugó por los suyos y decidió renovar con millonarias extensiones de contrato a Jordan Poole y Andrew Wiggins. Si Draymond Green decide hacer uso de la opción jugador para la NBA 2022-23, los Dubs deberán pagar un total de $483 millones. ¿Una figura se despide de Stephen Curry?

No alcanzaron a pasar más de tres meses cuando Green pasó de querer una extensión máxima de contrato según el portal The Athletic a ser el jugador que le pegó un puño a Poole durante un entrenamiento de los Warriors. Los rumores de la salida de Draymond empezaron en 3, 2, 1…

¡Y fue inevitable no asociarlo con LeBron James y Los Angeles Lakers! “Draymond Green espera que este sea su último año en Golden State. Ahora, él quiere ser un Laker. No le dirá eso a nadie, pero no creas que no lo sé. Él preferiría ser un Laker si tiene que dejar Golden State Warriors”, afirmó Stephen A. Smith, de ESPN.

Según Zach Lowe, de ESPN, los Warriors no planean intercambiar a Green en la temporada 2022-23, pero las cosas se empiezan a complicar en el caso que haga uso de la opción jugador por más de US$27.5 millones para la campaña 2023-24. Draymond terminaría por pedir $164.2 millones los próximos cinco años, extensión máxima más opción jugador. Según un ejecutivo de la NBA, Golden State podría encontrar en Los Angeles Lakers un destino ideal para el compañero estelar de Stephen Curry.

¿Se despide de Curry? La figura que Warriors perdería por no darle US$164 millones

“Tendrías que construirlo (un intercambio) alrededor de, ¿qué, Patrick Beverley y Lonnie Walker? ¿O Kendrick Nunn? Entonces, lo único que los Lakers podrían ofrecerle a Golden State que podría valer la pena son las dos selecciones que tienen: enviar a todos esos muchachos más las selecciones en 2027 y 2029 (Draft). A ellos (Los Ángeles) les gusta Draymond, LeBron quiere Draymond y Draymond ha estado siguiendo a LeBron como un cachorro estos últimos años. Pero no puedo verlos renunciar a esas dos selecciones por él, no a su edad y no siendo él un agente libre el próximo verano de todos modos”, le dijo un ejecutivo anónimo de la NBA a Sean Deveney, del portal Heavy.com.