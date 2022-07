El ascenso de Luka Doncic al estrellato en la National Basketball Association (NBA) se dio de manera rápida luego de ser elegido con el tercer pick del Draft de 2018. El jugador de Dallas Mavericks es hoy una figura indiscutida que llevó ya tres veces a su franquicia a los Playoffs.

Esto no sorprende mucho a nadie, dado que tiene un talento excepcional y desde que pisó una cancha de baloncesto de NBA se podía ver que tendría éxito en la mejor liga del planeta. Pero su amistad con Shaquille O'Neal es otro tema que habla de su gran carisma.

La leyenda de Los Angeles Lakers tuvo varias entrevistas divertidas con Doncic durante la temporada, cuando Shaq estaba en el programa NBA On TNT. Allí, Luka le enseñaba frases en el idioma de Eslovenia (nacionalidad de Doncic) como por ejemplo "Buen trabajo". O'Neal se lo devolvía con halagos.

Big Diesel contó su programa The Big Podcast que al parecer tanto la figura de los Mavs como el jugador Goran Dragic lo habían invitado a su ciudad en Eslovenia, donde fueron a una fiesta, y el recibimiento que tuvo fue increíble. Allí no le decían Shaq u O'Neal, sino que Mr. O'Nealovich.

Shaq cuenta el recibimiento que le preparó Luka Doncic

"Agradecimientos para Luka, cuando llegué a su pueblo, un par de personas me buscaron y me llevaron a una mansión que Luka reservó para mí. Tenía pizza, Hookah y fruta. Me acompañaron al show, y Luka dijo, 'Shaq, no te pasará nada en mi ciudad, Mr. O'Nealovich'", narró Shaq.