La semana para Los Angeles Lakers se inicio con un intercambio que estremeció a la National Basketball Association (NBA), pues negociaron con Washington Wizards la incorporación del japonés Rui Hachimura, entregando en su lugar a Kendrick Nunn y tres selecciones de segunda ronda del Draft.

El ala-pivot de 24 años hizo su debut con la franquicia oro y púrpura este miércoles, en la victoria como local ante San Antonio Spurs por 113-104, donde estuvo en cancha por 21 minutos, registrando 12 puntos, seis rebotes, una asistencia y un robo.

Sin embargo, la llegada de Hachimura a los Lakers no le gustó para nada a una leyenda de la institución como Shaquille O'Neal, tres veces campeón NBA con el cuadro oro y púrpura, que en su programa The Big Podcast no dudó en ningunear la incorporación del japonés.

Shaq ningunea al nuevo compañero de LeBron en Lakers



"Nunca he oído hablar de él. Quiero decir, ya sabes, renunciamos a Kendrick Nunn, que en realidad no estaba haciendo nada, pero escucha, mis Lakers, nos preocupamos por ganarles campeonatos. Si no es ninguna pieza la que va a ganar un campeonato, no quiero verla", partió señalando Diesel.

Junto con criticar al gerente general de los Lakers, Rob Pelinka, indicando que en la negociación con los Wizards "debería haber dicho Bradley Beal", añadiendo que "si quieres impresionarme. Vamos Rob. Eso es todo lo que tengo que decir. Ni siquiera sé quién diablos es", O'Neal siguió lanzando dardos contra Hachimura.

"Si no eres uno de los 10 mejores jugadores, no sé quién eres... No estoy viendo a los Bullets ni a los Wizards", sentenció Shaq sobre el ala-pivot asiático, que está viviendo su cuarta temporada en la competición.