Si hay alguien en la National Basketball Association (NBA) con el cartel suficiente para criticar a un jugador como Russell Westbrook y su campaña pasada con Los Angeles Lakers, es un multicampeón con la franquicia, como Shaquille O'Neal.

Tricampeón con los laguneros entre 2000 y 2002, con tres premios MVP de Finales, 15 participaciones en el Juego de las Estrellas y miembro del Salón de la Fama, son currículo más que suficiente para darle autoridad a la palabra del ex pivot.

En ese sentido, la revista DIME Magazine le consultó a Shaq por el desempeño de Westbrook en los Lakers la pasada temporada NBA, que estuvo lejos de las expectativas que generó, y el ex jugador reveló cuál habría sido la razón para su bajo rendimiento.

Shaq contó porqué Westbrook tuvo mala temporada con Lakers



"No creo que fuera su edad (33 años), creo que fue justo, y lo digo con respeto, creo que estaba mostrando demasiado respeto. No me importa con quién juegue, busco promediar 28 por juego. Los fans pagan mucho dinero para que gane 100 millones, es mi deber hacer esos 28. No es, 'Cada vez que recibo la pelota , busco las otras estrellas' Él también puede jugar, así que cuando tenga la pelota, haré lo mío", sostuvo la leyenda.

En ese sentido, O'Neal agregó al respecto que "estaba siendo demasiado amable. No sé la relación entre él y LeBron, pero si lo ponés por escrito y no sé nada de este deporte, Russell Westbrook y LeBron James son un backcourt increíble en sus números. Por qué no funcionó, no lo sé, pero al verlo jugar, era súper pasivo. No necesito que seas pasivo, necesito que juegues tu juego".