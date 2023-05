Stephen Curry como 'mentor': Figura de New York Knicks admite llamados para mejorar sus tiros en NBA

En la vuelta de New York Knicks a los Playoffs de NBA, parte fundamental de su campaña ha sido la capacidad que Immanuel Quickley ha logrado con sus tiros de tres puntos, para la cual necesitó ayuda del mismísimo Stephen Curry.

Luego de una campaña de novato donde alcanzó un 39 por ciento de efectividad desde larga distancia, en 2021-22 su porcentaje se redujo drásticamente al 34.6%, mismo que volvió a subir en la presente temporada (37%).

En diálogo con la revista especializada SLAM, a Quickley se le preguntó cómo logró mejorar su efectividad en tiros de tres puntos, reconociendo que se puso en contacto con el mismísimo Curry, máximo anotador de triples en la historia de NBA, para buscar ayuda.

Estrella de Knicks pidió ayuda a Curry



Lo que no esperaba era que la estrella de Golden State Warriors le devolviera la llamada, detuviera su automóvil y le grabara un vídeo de casi tres minutos, donde le envió al base algunos tips para conseguir la mejora.

"Sinceramente, tirar es todo confianza. Aunque falles algunos lanzamientos, tu confianza no puede cambiar porque puedes fallar 50 seguidos, pero si sabes que eres un tirador, sigues siendo un tirador. Eso no cambia", afirmó Quickley, agregando que llamó a Curry porque "es el mejor tirador de la historia. ¿Por qué no iba a escucharlo todas las veces que pueda?".