Con un imperdible video, Under Armour rindió homenaje al récord que rompió Stephen Curry. ¡La estrella de Golden State Warriors confesó en qué piensa cuando lanza un triple en la NBA!

Decidió seguir los pasos de Michael Jordan y le ha ido muy bien. Stephen Curry y Under Armour decidieron lanzar una marca propia de la estrella NBA con el nombre ‘SC’: las iniciales que llevó en las zapatillas con las que rompió el récord de triples más impresionante en la historia de la NBA.

Curry superó los 2.973 triples que anotó Ray Allen para convertirse en el máximo triplero en la historia. Ante este gran logro, los homenajes empezaron a llegar en un dos por tres y Under Armour no se quedó atrás.

Por medio de un imperdible video, Stephen Curry relató todo lo que ha hecho para llegar a convertirse en el mejor triplero de la historia. La estrella de Golden State Warriors se basa en el amor que siente por el baloncesto y el trabajo, mucho trabajo que realiza.

“La gente dice: ‘¿En qué piensas cuando tiras? Para saber cómo se siente un tiro perfecto, tienes que ganarte eso. Ese amor por el baloncesto y la habilidad natural, solo te puede llevar hasta cierto punto. El verdadero trabajo es lo que la gente no ve, horas y horas, repeticiones todos los días. En ese momento, no sabes realmente si valdrá la pena y crees que lo hará”, afirmó Curry en el video de Under Armour.

Video: Stephen Curry confesó en qué piensa cuando lanza un triple con Warriors

Es más sencillo de lo que parece. Mientras que la mayoría de personas pensarían que Stephen Curry se mata la cabeza y piensa mil y una cosa cuando lanza un triple, la estrella de la NBA confesó lo simple que se le pasa por la mente antes tomar el balón, alzar los brazos y tirar la pelota.

“Perfeccionando ese oficio, cuando sé la sensación que fluye desde tus pies hasta la parte superior del lanzamiento y luego simplemente dejas ir el resto. Entonces, cuando la gente dice: ‘¿En qué piensas cuando tiras?’ Yo digo: ‘Absolutamente nada’”, confesó Stephen Curry.