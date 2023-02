Por no jugar todos los partidos en la NBA, Stephen Curry inicia una campaña en contra de una decisión de su entrenador, Steve Kerr, en Golden State Warriors.

Una de las escenas más tristes en el mundo del deporte se vio cuando aquel fanático que viajó 4.405 millas para ver a su ídolo no pudo hacer su sueño realidad porque Jimmy Butler no iba a jugar ese partido. Stephen Curry está en contra de situaciones como esta en la NBA y por eso inició una campaña que va en oposición a una decisión de su entrenador en Golden State Warriors.

El calendario de la NBA tiene 82 juegos, pero Steve Kerr no está de acuerdo con esta cantidad de partidos, y en abril de 2022 propuso una temporada con 72 contiendas para que haya más descanso y los jugadores estrella puedan disputar más encuentros. Esto, aún no ha pasado, y por eso al entrenador de los Warriors le toca hacer lo que a Curry no le gusta.

“La gente paga mucho dinero para ver jugar a las estrellas, pero ahora también sabemos mucho más sobre el cuerpo. Tenemos mucha más información sobre cómo prevenir lesiones. Cada equipo tiene un equipo de médicos que nos aconsejan dejar fuera a nuestras estrellas durante 10 partidos al año", sostuvo Steve Kerr en conferencia de prensa en abril de 2022. La campaña de Stephen Curry va en contra de esta decisión.

Luego de la victoria de Golden State Warriors contra Oklahoma City Thunder por 128 a 120 puntos, del 30 de enero de 2023, a Curry le preguntaron si espera que la campaña que inició tenga éxito. No dudó ni un instante en la respuesta. “Sí, en realidad”, respondió ‘El Chef’. ¿De qué se trata? Bolavip te lo cuenta.

Stephen Curry inicia una campaña en contra de una decisión de su DT

Steve Kerr confesó que una de las decisiones que toma como entrenador de Golden State Warriors es que las estrellas del equipo descansen al menos 10 juegos de la temporada por recomendación médica. Stephen Curry no está de acuerdo con esta decisión y por eso inició una campaña para jugar todos los partidos del calendario de la NBA.