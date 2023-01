Por tercera vez en la NBA, Stephen Curry fue expulsado, Jordan Poole reaccionó y la estrella de Golden State Warriors no dudó en responderle.

Nunca lo vimos así. Stephen Curry sintió la presión sobre sus hombres al no poder responder en los últimos cuartos de los juegos más recientes de Golden State Warriors y al no recibir el balón y ver el fallo de Jordan Poole, ‘El Chef’ explotó, fue expulsado y no dudó en responderle a su compañero por burlarse de su inexplicable expulsión en la NBA 2023.

Los Warriors han tenido ventaja de doble digito frente a equipos como Brooklyn Nets y Boston Celtics, pero a la hora del momento clutch (decisivo) del juego la constante era que venían fallando. Curry no quería que la historia se repitiera en la temporada NBA 2022-23 y frente a un triple errado de Poole se enojó a tal punto que terminó expulsado.

El protector bucal de Stephen Curry salió volando por los aires, un árbitro lo vió y lo expulsó del juego Golden State Warriors vs. Memphis Grizzlies del 25 de enero de 2023. ‘El Chef’ dejó sin su principal figura a los Dubs por más de un minuto y, de no ser por el tiro ganador de Jordan Poole, el tiempo extra hubiese definido el ganador.

En la victoria todo es felicidad. Stephen Curry esperó a sus compañeros en el túnel que lleva a los jugadores al vestuario de los Warriors y cuando se vio con Poole llegó la épica reacción. Jordan imitó al ‘Chef’ y se burló tirando su protector bucal hacía un lado. ¿La estrella de Golden State se enojó? Steph responde.

Stephen Curry le responde a Poole por burlarse de su expulsión en la NBA

Luego de la broma de Jordan Poole imitando la causa por la cual expulsaron a Stephen Curry en la temporada NBA 2022-23, al ‘Chef’ le preguntaron qué pensaba sobre la reacción de su compañero de Golden State Warriors y, entre risas, no dudó en contestar: “Fue una de esas bromas demasiado prontas. Aún estaba caliente (por lo sucedido)”.