Se acabaron los pronósticos y las predicciones. ¡Llegó el momento que empiece el espectáculo de las Finales NBA 2022! Golden State Warriors enfrentará a Boston Celtics y los Dubs no podían recibir una mejor noticia que el refuerzo estelar que tanto esperaba Stephen Curry.

Los Warriors tuvieron un recorrido dominante en los Playoffs con 9 victorias como locales, están invictos hasta las Finales NBA 2022. Golden State encontró una parte fundamental de este rendimiento con un refuerzo estelar que estuvo a punto de retirarse y pasó a ser titular del quinteto con Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins y Draymond Green.

En el Juego 2 de las semifinales de Playoffs vs. Memphis Grizzlies, Golden State Warriors sufrió un duro golpe con la fractura en el codo izquierdo del jugador que traía la intensidad en defensa y, en la mayor parte del tiempo, era el encargado de marcar a la estrella rival.

Luego de confirmarse la gravedad de la lesión de Gary Payton II, pocos creían posibles que podría volver así fuera para las Finales NBA 2022. Sin embargo, Warriors y Stephen Curry no caben de la dicha por la noticia que recibieron de cara al inicio de la gran final contra Boston Celtics.

Se confirmó que Warriors tendrá un refuerzo estelar para Finales NBA 2022

Según informó Shams Charania, del portal The Athletic, Gary Payton II “está en camino de vestirse y estar disponible para el Juego 1 de las Finales de la NBA contra Boston Celtics” (jueves 2 de junio a las 21:00 ET) luego de fracturarse el codo el 3 de mayo de 2022. Anthony Slater, del medio anteriormente mencionado, agregó que es posible que el base no regrese a la rotación programada por Golden State Warriors para el primer partido, pero su disponibilidad en la gran final es un “paso significativo”.