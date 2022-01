En el mundo de la NBA se trató de instalar la narrativa que Stephen Curry y LeBron James se odiaban y no se podían ver en las duelas de la liga, pero… El tiempo demostró que entre dos de las leyendas más importantes de la era moderna solo existe admiración y respeto.

Mientras que LeBron empezaba a dar los primeros pasos en la NBA como estrella, Stephen Curry irrumpía en el baloncesto colegial como la sensación que anotaba triples desde distancias imposibles. El camino de las dos estrellas de la liga se iba a cruzar antes de lo esperado.

La imagen más popular que tienen los aficionados de la rivalidad Curry – LeBron es aquel Juego 1 de las Finales NBA 2018 cuando Stephen y James quedaron cara a cara y estuvieron a punto de pelearse. En ese momento no se querían, pero hay un regalo que empezó a marcar la relación entre las estrellas.

Stephen Curry causó sensación en las redes sociales al responder las preguntas de los aficionados y entre las respuestas reveló una imperdible historia que tuvo a LeBron James dándole un regalo especial a la estrella de Golden State Warriors.

Stephen Curry revela el regalo más especial que le dio LeBron James

“Era un estudiante de segundo año en la universidad y LeBron venía a mis juegos. De hecho, todavía tengo la camiseta que me dio. Me firmó una camiseta. Creo que eso fue en noviembre de mi tercer año. En mi pared en la casa de mis padres en Charlotte, todavía está allí. Y me lo escribió, me llamó el rey del baloncesto en Carolina del Norte. Así que supongo que es como la cursilería de los ídolos convertidos en rivales”, afirmó Stephen Curry.