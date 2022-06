En un hecho inédito en Finales NBA 2022, Stephen Curry terminó el quinto partido Golden State Warriors vs. Boston Celtics sin anotar un triple, pero... ¡Ya sabe cuál es su plan para el Juego 6!

Stephen Curry reveló cuál es su plan para el Juego 6 tras no anotar triples en quinto partido de Finales

Golden State Warriors respondió cuando menos lo pensaba Boston Celtics. En el Juego 5 de las Finales NBA 2022 se rompió la narrativa que llevaba la serie y sucedieron cosas tan inesperadas que hasta Stephen Curry terminó el partido sin anotar un triple.

Aunque resulta difícil de creer fue una realidad. Los Warriors ganaron por 104 a 94 puntos con una actuación de 16 unidades, 8 asistencias, 4 rebotes y 0 de 9 triples por parte de Curry. De no ser por el héroe inesperado que surgió, Celtics hubiese estado más cerca de la victoria.

La actuación de Stephen Curry en el Juego 5 de Finales NBA 2022 fue tan inesperada que perdió tres rachas históricas que llevaba y eran las más largas de todos los tiempos. ¿Hay preocupación por la estrella de Golden State Warriors? Que el mismo ‘Chef’ lo responda.

Los Warriors viajaron a Boston para disputar el Juego 6 de las Finales NBA 2022, jueves 16 de junio a las 21:00 y, sin la idea que ya tienen en sus manos el trofeo Larry O’Brien, Curry reveló cuál será su plan para el sexto partido tras no anotar un solo triple en la última victoria de Golden State vs. Celtics.

“Seguir disparando. Muy simple. Como dijiste, como si nunca hubiera. No tengo miedo de quedarme sin nada porque voy a seguir disparando y tomando tiros que normalmente sientes que puedes hacer. Y he respondido bien cuando he tenido partidos así desde la línea de tres puntos”, reveló Stephen Curry en conferencia de prensa.