Apelando a todo lo humanamente posible se encuentra Golden State Warriors en la previa de su regreso a los Playoffs en la National Basketball Association (NBA), y es que el equipo comandado por Stephen Curry recurrirán a leyendas de la liga para reforzarse.

Actualmente, los de San Francisco se ubican en el tercer puesto de la Conferencia Oeste, con récord positivo de 48 victorias y 28 derrotas, aunque están en rendimiento a la baja tras la lesión del Chef, poniendo en peligro su actual posición de cara a la Postemporada.

Por lo mismo, en los Warriors han recurrido a los servicios de una leyenda NBA, que ganó dos veces la liga junto a Kobe Bryant en el bicampeonato de 2009 y 2010 con Los Angeles Lakers, y uno de los jugadores europeos más destacados de la historia, como el ex pivot español Pau Gasol.

Curry y Warriors sumarán a leyenda NBA previo a Playoffs



Así lo reconoció el propio hispano en conversación con el podcast de otro ex jugador como J.J. Reddick, donde junto con admitir que actualmente está radicado en San Francisco, admitió que "ahora estoy explorando algunas opciones. Los Warriors me han abierto las puertas para ser parte de reuniones. Ojalá poder hacerlo más y más".

En ese sentido, Gasol admite que ya no mira con nostalgia su pasado en la NBA, pues "me fijo en el presente y en lo positivo que tiene. El pasado está atrás y no puedo tocarlo. Ahora estoy mejor siendo padre, marido, etc. La flexibilidad que tengo me hace decir, por ejemplo: 'Vamos a coger un avión e irnos a Hawái. ¿Cuánto quieres? ¿Una semana, dos o tres?'. En esas cosas sí es mejor esta vida".