En una entrevista con un show de TV de Estados Unidos, la ex de Scottie Pippen reveló qué piensa Michael Jordan de la relación amorosa con su hijo. ¿Traición de MJ a su excompañero en la NBA?

¿Traición de Jordan a Pippen? La ex de Scottie reveló qué piensa MJ de la relación amorosa con su hijo

Para nadie es un secreto que la relación entre Michael Jordan y Scottie Pippen no está en los mejores términos luego de ser uno de los dúos más ganadores en la NBA con seis títulos en Chicago Bulls. Ahora, llegó más picante a esta narrativa, ya que la exesposa de Pippen aceptó que tiene una relación amorosa con uno de los hijos de MJ.

¡Oh, oh! Jordan jugó 691 juegos junto a Pippen en los Bulls y una de las temporadas más destacadas culminó con el título en la NBA 1998. MJ sacó la serie documental ‘The Last Dance’ (El Último Baile) para contar los detalles de aquella última campaña en Chicago. A Scottie no le gustó la forma en la que ‘Air’ lo presentó a él y a sus compañeros y empezó una serie de ataques.

Tal fue la arremetida de Scottie Pippen contra Michael Jordan que hasta llegó a decir que su excompañero en la NBA “arruinó el baloncesto”. Hora de... ¿La respuesta de MJ con una traición? Marcus, uno de los cinco hijos de ‘Air’, está saliendo con la Larsa, la exesposa de Pippen, y ya se reveló todo.

Después de 19 años de casados, Scottie y Larsa Pippen decidieron separarse y en un largo proceso de divorcio que se hizo oficial el 15 de diciembre de 2021. Un año y tres meses después, la exesposa del jugador de la NBA decidió reconocer que tiene una relación con Marcus Jordan y hasta se animó a revelar qué piensa MJ de esta situación.

La ex de Pippen reveló qué piensa Jordan de la relación amorosa con su hijo

“He estado saliendo con ellos (la familia Jordan), pero realmente no quiero hablar de ellos. Mis padres, sus padres, todos están felices. Toda nuestra familia está bien. Creo que cuando eres un adulto, tus padres quieren verte feliz. Sí, (tengo su bendición). Siento que somos geniales, sí. Siento que hemos pasado las vacaciones juntos y es bueno. Estamos en un gran lugar”, respondió Larsa Pippen en el programa de entrevistas de Tamron Hall cuando le preguntaron qué pensaba Michael Jordan sobre su relación amorosa con su hijo Marcus.