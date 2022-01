New Orleans Pelicans recibirá a Denver Nuggets por una nueva fecha de la temporada regular de la NBA 2021/22 con Facundo Campazzo.

VER HOY | New Orleans Pelicans vs. Denver Nuggets | EN VIVO por la NBA: hora, canal de TV, alineaciones y streaming online con Facundo Campazzo

New Orleans Pelicans se medirá ante Denver Nuggets HOY, viernes 28 de enero en un interesante duelo por la temporada regular de la NBA. El encuentro se llevará a cabo en el Smoothie King Center. Enterate del pronóstico, horario, alineaciones, canal de TV y streaming para VER EN DIRECTO este emocionante partido.

El equipo de New Orleans Pelicans lleva un récord de 18 victorias y 29 derrotas, lo que lo posicionan 11° de la Conferencia Oeste. Su último encuentro fue el martes 25 de enero ante Philadelphia 76ers (28-19) contra el que cayó por 117 a 107. Nickeil Alexander-Walker anotó 31 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias, mientras que Willy Hernangómez sumó 29 puntos, 10 rebotes y 1 asistencia.

Por su parte, los Denver Nuggets mantienen un récord de 26 triunfos y 21 caídas, que los posicionan 6° en la Conferencia Oeste. La franquicia viene de enfrentarse a los Brooklyn Nets (29-19) el pasado miércoles 26 de enero, a quienes derrotaron por 124 a 118. Nikola Jokic sumó 26 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias, mientras que el argentino Facundo Campazzo aportó 2 puntos, 1 rebote y 6 asistencias en sus 20 minutos en el campo.

Probables formaciones

New Orleans Pelicans:

PG: Devonte' Graham

SG: Brandom Ingram (en duda)

SF: Josh Hart (en duda)

PF: Herbert Jones

C: Jonas Valanciunas

Denver Nuggets:

PG: Monte Morris

SG: Will Barton

SF: Aaron Gordon

PF: Jeff Green

C: Nikola Jokic

Día y horario: ¿cuándo será el partido de New Orleans Pelicans vs. Denver Nuggets?

El partido de New Orleans Pelicans vs. Denver Nuggets por la NBA será este viernes 28 de enero en el Smoothie King Center a partir de las 20:00 hs (ET), 19:00 hs (CT), 18:00 hs (MT) y 17:00 hs (PT) de los Estados Unidos.

Horario del partido según cada país:

España: 02:00 horas

Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay: 22:00 horas

Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela: 21:00 horas

Colombia, Ecuador y Perú: 20:00 horas

México y Costa Rica: 19:00 horas

Transmisión: ¿cómo ver el encuentro en vivo?

El partido entre New Orleans Pelicans y Denver Nuggets se transmitirá en Estados Unidos y en todo el mundo ONLINE a través de NBA League Pass. Por otra parte, en Latinoamérica no contará con televisación.

New Orleans Pelicans vs. Denver Nuggets: ¿Cuales son los pronósticos?

Las casas de apuestas más importantes de Estados Unidos (DraftKings) dan cómo favorito para quedarse con la victoria en este encuentro a Denver Nuggets, ya que pagan una cuota de -165. Por otra parte, la victoria de New Orleans Pelicans paga una cuota de +145.