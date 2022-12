Para nadie debería ser una sorpresa que el 22 de junio del 2023, cuando se lleve a cabo el Draft de la National Basketball Association (NBA), se mencione como primera selección general al pivot francés Victor Wembanyama, que para ese entonces tendrá 19 años.

Y como es muy habitual en esta competición, los equipos de menor jerarquía deportiva hipotecan el aspecto deportivo con tal de caer posiciones en la Clasificación General y lograr una mejor ubicación en el proceso de selección de prospectos, lo que popularmente se conoce como tankear.

Tomando en cuenta este antecedente, y la altísima posibilidad de que Wembanyama sea el número 1 del NBA Draft 2023, el pivot de 2.19 metros fue consultado por el diario Le Parisien sobre esta actitud de algunas franquicias, y no dudó en criticarlas duramente.

La crítica de Wembanyama a equipos NBA que "tankean"



"¿Tankear? Es una estrategia extraña. Me parece irrazonable y trato de no pensar en ello. También escuché que la NBA consideró cambiar algunas reglas para mí, pero eso no me preocupa", afirmó el hoy jugador del Metropolitans 92, en la Liga Francesa.

Hasta la fecha de esta publicación, los equipos que están en mejor posición de acceder a elegir a Wembanyama en el NBA Draft 2023 serían Detroit Pistons (récord de 9-28), Charlotte Hornets (10-26), Houston Rockets (10-25) y San Antonio Spurs (12-23).