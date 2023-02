Tendría que ocurrir una sorpresa de marca mayor para que el francés Victor Wembanyama no se convierta, el próximo 22 de junio en Nueva York, en la primera selección del Draft 2023, en la National Basketball Association (NBA).

El talento único que posee dentro de la duela, ha provocado que figuras de la talla de LeBron James o Stephen Curry tengan palabras elogiosas sobre su nivel, y que incluso existan dudas sobre cómo los equipos se puedan "dejar perder" para subir puestos y alcanzar ese preciado lugar.

Hasta el momento, equipos como Detroit Pistons, Charlotte Hornets, Houston Rockets y San Antonio Spurs corren con ventaja para ir por Wembanyama, que en diálogo con ESPN dejó en claro cuál es su preferencia para ser elegido.

Las preferencias de Wembanyama para ser elegido en Draft



"Lo único que puedo decir es que me gusta ganar y odio perder. Quiero construir algo que sea recordado en el futuro, pero eso es algo que hay que ir generando poco a poco, añadiendo pequeñas piezas y trabajando cada día", partió señalando el pivot de 19 años.

Ahora, cuando se le preguntó directamente a Wembanyama cuál es su destino preferido para jugar en la NBA, fue más cauto y respondió que "no existe tal cosa como un equipo incorrecto. No hay ninguna mala organización, así que no me preocupa. No hay ningún sitio al que no me gustaría ir".