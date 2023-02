Al mejor estilo de Michael Jordan y su temporada final en Chicago Bulls, Stephen Curry podría estar jugando sus últimos partidos en Golden State Warriors si se hace realidad la narrativa que lo haría cambiar de equipo en la NBA. Los Dubs están contra la pared en el caso de no renovar a la persona que aseguraría la continuidad del ‘Chef’.

Con cuatro títulos en los últimos ocho años, gran parte del éxito de los Warriors ha estado en las decisiones de Bob Myers como gerente general. A pesar que ganó en dos ocasiones (2015 y 2017) el premio al Ejecutivo del Año en la NBA, la renovación del GM aún no está definida. ¿También tiembla la continuidad de Curry?

Frente a la no renovación de Myers como gerente general de Golden State Warriors, Joe Lacob, dueño de los Dubs, sostuvo que “amamos a Bob y esperamos que esté aquí por mucho tiempo”. Sin embargo, según informó el portal The Athletic, el entorno del actual GM de Stephen Curry y compañía cree que podría llegar a la agencia libre tras finalizar su contrato en junio del 2023. Equipos como Los Angeles Clippers, New York Knicks, Washington Wizards y Phoenix Suns, estarían interesados en sus servicios.

A pesar que Curry tiene contrato con los Warriors hasta el final de la temporada 2025-26, Monte Poole, del canal NBC Sports (Deportes), planteó el escenario en el que el base estrella de los Warriors podría cambiar de equipo en la NBA. Todo depende de la renovación del gerente general Bob Myers que, por ahora, tendría más un pie afuera que adentro de Golden State. ¡Oh, oh!

Se filtró la razón por la que Stephen Curry cambiaría de equipo en la NBA

En el caso que Bob Myers deje de ser el gerente general de Golden State Warriors para la temporada NBA 2023-24 no hay garantias que Stephen Curry y Steve Kerr regresen al equipo. Los Dubs están contra la pared según Monte Poole.